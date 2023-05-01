Akçaabat'ın tarihi mekanlarına yoğun ilgi

Trabzon'un Akçaabat ilçesinin kültürel değerleri, tarihi ve turistik mekanları turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.

UNESCO tarafından Karadeniz Havzası için hazırlanan İpekyolu Tarih Koridoru Projesi kapsamında Yunanistan Kavala Kalkınma Ajansı, Bulgaristan Bulgar Karadeniz Yerel Yönetimler Birliği, Moldova Ulusal İç Turizm Derneği, Gürcistan İakob Gögebaşvili Telavi Devlet Üniversitesi ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) paydaş kuruluşlardan Akçaabat'ta gelen 20 kişilik ekip Akçaabat'ın tarihi mekanlarını gezdiler.

Proje kapsamında paydaş kuruluşların temsilcilerinden oluşan 20 kişilik ekip, Akçakale Kalesi'ni ve şehrin gözdesi Ortamahalle'de bulunan halihazırda Ortamahalle Müzesi olarak açılışa hazırlanan müzeyi gezdiler. Ekibe, Akçaabat Belediyesi Birim Müdürleri ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Doktor Öğretim Üyesi İlker Mete Mimiroğlu rehberlik etti.

Karadeniz Havzası İpekyolu tarih koridoru Projesinde göre Karadeniz Bölgesi'nde belirlenen 10 adet tarihi yapı, kafile tarafından gezildi. Belirlenen 10 adet tarihi yapı içerisinde Akçaabat Akçakale Kalesi ve Ortamahalle Müzesi de yer aldı.

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Akçaabatımız; tarihiyle, mimari özellikleriyle, kültürel yapısıyla, doğasıyla ve turizmiyle ön plana çıkmış bir şehirdir. Şehrimizin bu özellikleri ise günden güne hem tarih meraklılarının hem de turizmcilerin dikkatini çekmektedir. Bunun yanı sıra UNESCO tarafından Karadeniz Havzası için hazırlanan İpekyolu Tarih Koridoru Projesi kapsamında ilk durak Akçaabat olmuştur. Proje dahilinde şehrimizdeki tarihi yapıları incelemek ve bilgi edinmek için şehrimize 6 farklı ülkeden 20 kişilik bir kafile geldi. Kafileye Akçakale Kalesi'ni ve Ortamahalle Müzesi'ni gezdirdik, tanıttık ve tarihleri hakkında bilgiler aktardık. Biz, Akçaabat belediyesi olarak geçmişine, tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkan, onların koruyup, yaşatan ve gelecek nesillere aktaran bir belediyeyiz. Bu minvalde denize hakim bir noktada kurulan ve birçok medeniyete ev sahipliği eden Akçakale Kalesi'nde kazı çalışmalarımızı tamamladık. Burada yapacağımız restorasyon çalışmaları neticesinde Akçakale Kalesi ziyarete açılacak. Yine tarihi çok eskilere dayanan, geçmişte Ortamahalle'de kilise olarak kullanılmış olan yapıyı da restore ederek turizme kazandırdık” dedi.