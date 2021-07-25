Akçaabatlar vakfında yoğun mesai

Akçaabatlılar Vakfını, Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı aynı zamanda Haliç Kongre Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Naci Topsakal, Çevre ve Orman Eski Bakanı Osman Pepe, Sudan Büyükelçisi Doç.Dr. İrfan Neziroğlu, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Çalışma Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Baş, İBB Meclis Üyesi ve İş Adamı Rıza Özer, İBB Spor Akademisi Müdürü Osman Kalyoncu, İstanbul Avrupa Yakası Akçaabatlılar Dernek Başkanı Metin Akın, Paris Trabzonlular Dernek Başkanı Bülent Cumur, Üsküdar Ensar Vakfı Başkanı İsmail Şirin, Ankara Akçaabatlılar Dernek Başkanı Ahmet Can Pepe, Üsküdar Akçaabatlılar Dernek Başkan V. Armatör Hüseyin Kocabaş ve yönetim kurulu üyesi Sedat Kalyoncu, Akçaabatlı iş adamları Atilla Berber, Halil Erol ziyaret etti.

Akçaabatlılar Vakfı Başkanı Yaşar Erbaşaran, “Çalışkan ve üretken ekibimizle 2020 yılının Şubat ayında göreve geldiğimiz günden itibaren, pandeminin olumsuzluklarına rağmen, çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Akçaabatlılar Vakfımız kurumsallaşma ve vakıf senedinde belirtilen amacına yönelik faaliyetleri icra etme bakımından emin adımlarla ilerliyor. Vakfımıza gelenleri gördüğümüzde, dışarıda yaşayan vatandaşlarımızın vakfımızın adını duyduğunda büründükleri heyecanı işittiğimizde vakfımızın doğru yolda olduğunu anlıyoruz. Akçaabatlılar Vakfı bütün Akçaabatlıların vakfıdır. Sadece burada yaşayan Akçaabatlı hemşerilerimin desteğiyle değil, Ülkemizde hatta Dünyanın bütün ülkelerinde yaşayan Akçaabatlı hemşerilerimizin desteği ile Vakfımız büyüyecek ve önemli işlere imza atacaktır. Birlikten kuvvet doğar düsturu ile Vakfımızın kısa zamanda ve sağlam adımlarla çok daha büyük ve faydalı işler yapacağına inanıyorum. Şimdiye kadar yapmış olduğumuz yardım ve faaliyetlerde bizlere destek olan Akçaabat Belediye Başkanımıza, Akçaabatlı Bürokratlarımıza, Hayırsever iş adamlarına ve tüm Akçaabatlılara teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, geçmiş dönemde Akçaabatlılar Vakfında başkanlık ve yöneticilik yapanlara ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.