Akçaabat'ta çocuklara ve gençlere yönelik sportif ve kültürel etkinlikler devam ediyor

Turnuvanın açılışına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Trabzon Milletvekili Adayı Mustafa Şen, Ak Parti Trabzon Milletvekili Adayı Zafer Ofluoğlu, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AK Parti İlçe Başkanı A. Hüseyin Altıntepe, sporcular ve aileleri katıldı.

Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı turnuva renkli görüntülere sahne oldu. Turnuvayı ilgiyle takip eden katılımcılar heyecan dolu bir maç izlediler ve tüm sporculara başarılar dilediler.

“Spor, Akçaabat'ın önceliklerindendir” diyen Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Düzenlediğimiz organizasyonlarla her yaştan hemşehrilerimizin sporla buluşmasını sağlıyoruz. Büyük küçük tüm vatandaşlarımızı hareketli yaşama, spor yapmaya teşvik ediyoruz. Tüm bunların yanı sıra turnuvalarımızla, yarışmalarımızla, birbirinden farklı branşlardaki kurslarımızla çevre il ve ilçelerimize de örnek oluyoruz. Akçaabat, sporla, sanatla iç içe olan bir kenttir. Gelişen teknolojinin olumsuzluklarını Akçaabat'ımızın spora yatkınlığıyla bertaraf ediyoruz. Düzenlediğimiz Ortaokullar arası Kadın Voleybol Turnuvasına katılan tüm sporcularımıza yürekten başarılar diliyor; turnuvaları yakından takip ediyorum” diye konuştu.