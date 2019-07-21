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Akçaabat'ta festival coşkusu sürüyor

29.

Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali, ikinci akşamında da seyircilerini coşturdu.


Trabzon'un Akçaabat ilçesinde düzenlenen Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali yurt içinden ve yurt dışından gelen Halk Oyunları ekiplerinin Trabzon Meydan Parkı ve Atatürk Parkı'ndaki gösterileriyle ikinci gününde devam etti. İstanbul Halkoyunları Grubu, Manisa Halkoyunları Grubu, Giresun Belediyesi Halkoyunları Grubu, Artvin Halkoyunları Grubu ve Edirne Halkoyunları Grubu'nun sahne aldığı festival kapsamında düzenlenen spor müsabakalarında dereceye giren gruplara ödülleri protokol üyelerince verildi. Grup gösterilerinin ardından Serdar Bıyıklı, Aykut Özer ve Pelin Karaağaçlı seyirciyle buluştu.



Ekin Uzunlar coşturdu


Festivalin ikinci akşamında heyecanla beklenen Ekin Uzunlar, sahnedeki enerjisi ile izleyenleri kendine hayran bıraktı. Konser alanını hınca hınç dolduran her yaştan yüzlerce Akçaabatlı, Ekin Uzunlar'ın birbirinden güzel şarkılarıyla eğlendi. Uzunlar, Trabzonspor'a destek için tüm ekibiyle yeni çıkan formaları giyerek sahneye çıktı. Müziğin her türü ile hayranlarına eğlence dolu anlar yaşatan Ekin Uzunlar, üzerindeki Trabzonspor formasını engelli bir hayranına verdi. Zaman zaman seyircilerin yanına giden Uzunlar, seyirciler tarafından sevgi ve alkış yağmuruna tutuldu.


Festival sonunda sahne alan sanatçılara ve gruplara protokol üyelerince plaket takdim edildi.

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