Akçaabat'ta Go-Kart turnuvası nefesleri kesti

10 gün boyunca devam edecek olan Go-Kart Turnuvasının başlangıcını Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim yaptı. Turnuvaya toplanda 255 kişi katılım sağlanırken, kıyasıya yarış bir o kadar da heyecanın yaşandığı turnuvada yarışmacılar nefesleri kestiler.

Adrenalini yüksek yarışın başlama startını veren Başkan Ekim, “Akçaabat Belediyesi organizesinde düzenlenen Go-Kart Turnuvasını ilgiyle takip ediyorum. Yarışmada heyecan dolu ve sürükleyici bir atmosfer var. Turnuvaya katılanlar pistte ustaca hünerlerini sergiliyorlar. Oldukça keyifli bir yarışma. Sürücülerin hız tutkusunu pistte atmasını sağlıyor. Sporun her branşı insana mutlaka fayda sağlar. Motor sporları içerisinde yer alan Go-Kart ise refleksleri geliştirmeyi, hız kontrolü yaparken aynı zamanda da hızlı düşünüp hızlı karar verebilme yeteneği kazandırır. Biz, Akçaabat Belediyesi olarak yediden yetmişe tüm Akçaabatlı hemşehrilerimizin ilgi alanlarına yönelik sportif organizasyonlar yapıyoruz. Birbirinden farklı birçok spor kursu, yarışma ve turnuvalar düzenliyoruz. Akçaabatlı olup da sporla ilgilenmeyen kalmasın istiyoruz. Hem hemşehrilierimizi sporun birçok branşıyla buluşturuyor, onlara spor branşlarını tanıma ve deneyim edinme imkanı sunuyoruz hem de organizasyonlarımızla çevre il ve ilçelere örnek teşkil ediyoruz. Spor, sağlıklı yaşamanın ilk ve en temel adımıdır düsturuyla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Turnuvamız 10 gün sürecek. Bu süreçte tabiri caizse pistin en hızlılarını arayacağız. Go-Kart Turnuvamıza katılan tüm yarışmacılara başarılar diliyorum. Bu organizasyonun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Go-Kart meraklısı herkesi turnuvamızı izlemeye davet ediyorum” dedi.