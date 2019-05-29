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Akçaabat'ta iftar coşkusu

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Akçaabat Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği ramazan iftar programına Akçaabatlılar yoğun ilgi gösterdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Akçaabat Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği ramazan iftar programına Akçaabatlılar yoğun ilgi gösterdi.


Akçaabat Belediyesin ev sahipliğinde sahil park havuzlar alanında düzenlenen iftar programına Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Akçaabat Kaymakamı Dr. Soner Şenel. Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Hüseyin Altıntepe ile çok sayıda Akçaabatlı katıldı. Protokol üyeleri, iftar öncesi alanı gezerek vatandaşlarla sohbet etti.


Akçaabatlılar'ın bir arada olduğu ve kaynaşmaya vesile olan böylesine güzel bir tabloda yer almaktan gurur duyduğunu dile getiren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “ Kültürümüzde aynı sofraya oturmanın, aynı yemeği paylaşmanın değeri ve önemi çok büyüktür. Bereketin ve huzurun birleştiği bu kalabalık sofralar birlik ve beraberliğimizin bir nişanesidir. Bu duygu ve düşüncelerle bu organizasyonda emeği geçenlere ve programa katılanlara teşekkürlerimi sunuyorum“ dedi.


Ramazan iftar programı İlçe Müftüsü Ramazan Tekin'in iftar sonrası yaptığı dua ile sonlandı.

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