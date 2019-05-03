Akçaabat'ta kaçak yapılaşmaya geçit yok

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Mersin mahallesinde kıyı kenar çizgisi üzerinde bulunan ve imara uygun olmayan kaçak yapı, iş makinesinin yardımıyla yıkıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Akçaabat İlçe Jandarma birlikleri ve Akçaabat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri işbirliği ile Mersin mahallesi sahil kesiminde ciddi bir görsel kirlilik oluşturan barakanın yıkım işlemi gerçekleştirildi.

İlçe sınırları içerisinde kaçak yapıya kesinlikle taviz verilmeyeceğini vurgulayan ekipler bu konuda büyük bir titizlikle çalışıyor. Yetkililer, “Yıkım, 775 sayılı gecekondu kanununa göre yapıldı. Bu kanuna göre devletin tasarrufunda bulunan herhangi bir yere gerekli birimlerin izni ve onayı olmadan hiçbir suretle yapı yapılamaz; yapılırsa yetkililer tarafından yıkılır” dediler.

Yetkililer, kaçak ve gayri nizami yapılaşmayla mücadeleyi sürdüreceklerini belirtirken, yapılan denetimlerde tespit edilen izinsiz yapılar hakkında yasal işlem başlatıldığını vurguladılar.