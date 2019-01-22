Akçaabat'ta kadınlar pazarı yenileniyor

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yöre halkı için geleneksel hale gelen salı pazarı alışverişinde, vatandaşların pazar içerisinde daha çok vakit geçirmelerini sağlamak için yeni düzenleme çalışmaları yapılarak pazar yeri büyütülüp, içerisi yeniden düzenlenecek. Yapılan bu çalışmalar sonucunda pazar yeri daha modern hale getirilecek.

Salı pazarını ziyaret eden Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, pazarda yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Yenilenme çalışmaları devam eden pazarla ilgili vatandaşların görüşlerini de dikkatle dinleyen Başkan Türkmen, “Sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde insan odaklı hizmet üretmeye gayret ederek hemşerilerimizin günlük hayatını kolaylaştırmaya devam ediyoruz” dedi.

Salı pazarındaki esnaf ve vatandaşlar ise, pazar yerinde yapılan yenileme çalışmalarından memnun olduklarını dile getirdi.