Akçaabat'ta ‘Korkma' adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde “Akif'in sözü, Cumhuriyet'in 100'ü” 2023 yılı teması çerçevesinde Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı ‘Korkma' adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

‘Korkma' adli tiyatro oyununa Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı Barış Kesici, Akçaabat Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Özdemir, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, daire amirleri ve çok sayıda tiyatro sever vatandaş katıldı.

Tek kişilik ve tek perde olan ‘Korkma' adlı tiyatro oyununu sahneleyen tiyatrocu, oyuncu, yazar ve şair Ahmet Yenilmez, muhteşem performansıyla göz doldurdu. Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatının ele alındığı tiyatroda; Milli Şairin kahraman orduya ithafen yazdığı İstiklal Marşı'nın oluşum süreci anlatıldı. ‘Korkma' adlı tiyatro oyununu izleyen tiyatro severler duygu dolu anlar yaşadı.

Oyun sonunda duygu ve düşüncelerini dile getiren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Vatan Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un hayatından bir kesitin anlatıldığı ‘Korkma' adlı tiyatro oyununu tarifsiz duygular içerisinde izledim. Usta oyuncu Ahmet Yenilmez, muhteşem bir performans sergiledi. Bizi o yılara götürdü. İstiklal Marşı'mızın yazılış sürecini, yaşanılan sıkıntıları ve duyguları profesyonel bir şekilde sahneledi. Kendisine teşekkür ediyorum. Biz, Türk Gençleri olarak her dönemde milli ve manevi duygularımızı zirvelerde yaşar ve hissederiz. Vatan topraklarımızın nasıl kazanıldığını ve nasıl korunduğunu her Türk evladı çok iyi bilir. Geçmişte vatan aşkıyla yanan gönlümüz şimdi de gelecekte de vatan aşkıyla yanacak; dolup taşacaktır. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un da dediği gibi Rabbim bize bir kez daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Hepimiz topyekûn vatan sevdalısıyız” dedi.

Konuşmaların ardından Akçaabat Kaymakamı Kurtyemez günün anısına Ahmet Yenilmez'e çiçek takdim ederken Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ise usta oyuncu Ahmet Yenilmez'e günün anısına plaket takdim etti.