Akçaabat'ta Türk Sanat Müziği konseri

Erol Günaydın Sanat Merkezi'nde düzenlenen Türk Sanat Müziği konserine Trabzon Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Belediye Meclis üyeleri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Şef Eylem Derçin yönetimindeki Türk Sanat Müziği Korosu, sanat müziğinin seçkin eserlerinden oluşan repertuardaki sevilen eserleri solo ve koro olarak seslendirdiler. Salonu hınca hınç dolduran sanatseverlere müzik dolu bir gece yaşatan Türk Sanat Müziği Korosu, gösterdikleri performansla dinleyenlerden tam not aldı. Konserle ilgili konuşan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “ Bizlere sanat dolu bir gece yaşatarak kulaklarımızın pasını silen Türk Sanat Müziği Koromuza ve Şef Eylem Derçin'e teşekkür ediyorum. Türk Sanat Müziği Koromuz 1996 yılında kuruldu ve 26 yıldır faaliyetlerine devam ediyor. TSM Koromuzun kuruluşunda önceki dönem Belediye Başkanımız Şefik Türkmen'in büyük emeği var. Kendilerine böylesine değerli bir koroyu şehrimize kazandırdığı için teşekkür ediyorum. Koromuz, Türk Sanat Müziğinin seçkin eserlerini koro ve solo olarak seslendirdiler. Bu akşam 2022 yılının son sanatsal faaliyetini gerçekleştirmiş olduk. Gerek Türk Halk Müziği Korosu gerekse Türk Sanat müziği Korosu, yıl içerisinde belirli periyotlarla halka açık konserler veriyorlar. Akçaabatlı sanatseverler, konserleri ilgiyle takip ediyor. Şehrimizin kültür ve sanat hayatını, Akçaabat'ın adına yaraşır şekilde, canlı tutmak ve vatandaşlarımızın sosyalleşmesine katkıda bulunmak için kültürel etkinliklerimize devam edeceğiz” dedi.