Akçaabatta'da 19 Mayıs çoskusu

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Atatürk Parkında yapılan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Engin Uzun'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, Akçaabat Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Güney, İlçe Emniyet Müdürü Volkan Özeren, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Selçuk, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Engin Uzun, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Üçüncü, Sağlık Müdürü Alper Kalkışım, Trabzon Üniversitesi Genel Sekreteri Atilla Çimer, siyasi parti temsilcileri, STK Başkanları, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Ödüller Belediyeden

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında voleybol, basketbol, satranç 12 yaş altı - 14 yaş altı - 18 yaş altı, masa tenisi, judo, kros, boks, bisiklet gibi spor dallarında ilçemizi ulusal ve uluslararası müsabakalarda temsil ederek şampiyonluk elde eden yarışmacılara Akçaabat Belediyesi sporu teşvik etmek amacıyla çeşitli hediyeler verdi.

Gençlik Bayramında sporun önemine özellikle vurgu yapan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Bu anlamlı günün Cumhuriyetimizin gençlerine ve spora adanan bir bayram olarak armağan edilmesi geleceğe ışık tutacak ve aydınlatacak gençlerimiz için son derece önem arz etmektedir. Gençlerimizi, milletimizin en büyük zenginliği olarak kabul ediyor, onlara milletçe güveniyoruz. Biliyoruz ki gençlerimiz, Türkiye'nin geleceği, yarınlarımızın teminatıdır. Gençlerimizin de çok çalışıp ileride kendilerine verilecek görevleri en iyi şekilde yerine getireceklerine inanıyoruz. "şeklinde konuştu.