Akıllı Tavşan Momo, Forum Trabzon'da çocuklarla buluşacak

TRT Çocuk'un kahramanı “Akıllı Tavşan Momo”, yeni maceraları için Forum Trabzon'da çocuklarla buluşmaya geliyor.

Trabzon ve çevre illerin alışveriş ve eğlence merkezi Forum Trabzon, çocukların sevimli kahramanı Akıllı Tavşan Momo'nun sahne şovuna ev sahipliği yapacak. Akıllı Tavşan Momo, 26 Ekim Cumartesi ve 27 Ekim Pazar günleri 14.00-18.00 saatleri arasında yeni maceraların izini sürmek için Forum Trabzon'da çocuklarla buluşacak. TRT Çocuk'un sevimli kahramanı Akıllı Tavşan Momo, dostlarının da yardımıyla kayıpları buluyor, araştırma yaparken sorular soruyor ve ipuçlarının izinden gidiyor. Forum Trabzon'da gerçekleştirilecek sahne şovuyla Akıllı Tavşan Momo, Şarkılı Orman'daki maceralarını çocuklarla paylaşacak.

26-27 Ekim tarihlerinde saat 14.00- 16.00 ve 18.00'de üç seanstan oluşacak Akıllı Tavşan Momo sahne şovu, B1 katta Fener Meydanı'nda gerçekleştirilecek.