Akşener, görevi başında saldırıya uğrayan İHA muhabiri ile ilgili soruları böyle cevapladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önceki gün partisinin Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli-Diloavası'ndaki kaçak çiftliğinin yıkımı sırasında görüntü alırken darbedilen İHA Muhabiri Mustafa Uslu'ya yönelik saldırı ile ilgili soru üzerine “Dövdüğü iddia edilen kişi şuan itibariyle tutuklu. Doğru bir şey mi ? ‘aferin iyi yaptı mı? diyorsanız hayır öyle bir şey doğru değil, yanlış. İlgili taraflar bununla ilgili dediler ki yanlıştır. Ne yapalım şimdi ? ne yapayım ben” dedi.

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a 11 Haziran'da düzenlenen silahlı saldırı sonrası “Geçmiş olsun” demek üzere bugün Trabzon'a gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ziyaret sonrası Akçaabat ilçesindeki bir otelde bir süre dinlendi. Akşener'in çıkışını otel önünde bekleyen basın mensupları, İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Şükrü Kuleyin'in A Haber mikrofonunu tutan arkadaşlarına yönelik şok tepkisi ile karşılaştı. Kuleyin'in “Alın şunu buradan” diyerek tepkisi üzerine partililer araya girerek kendisini sakinleştirmeye çalıştı.

Ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, otelden çıkışında basın mensuplarının İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli-Diloavası'ndaki kaçak çiftliğinin yıkımı sırasında görüntü alırken darbedilen İHA Muhabiri Mustafa Uslu'ya yönelik saldırı ile ilgili “Saldırıya uğrayan gazeteci ile ilgili bir açıklamanız olacak mı?” sorusu ile karşılaştı. Akşener, bunun üzerine “Yapıldı oğlum onla ilgili açıklama. Ağzımdan çekip alırsanız konuşabilirim. Bak ben misafir geldim. Sevgi dolu olmamız lazım birbirimize. Lütfü bey kendisini aradı, babasını aradı. Bununla ilgili twit attı, ilgili kişi mahkemede” dedi.

Aileyi arayıp aramadığı ile ilgili soru üzerine ise Akşener “Ben niye arayacağım aileyi kardeşim. Benimle ne alakası var. İlgili arkadaşımız aileyi aradı, babasını aradı, amcasını aradı, şahsı aradı. Dövdüğü iddia edilen kişi şuan itibariyle tutuklu. Doğru bir şey mi ? ‘aferin iyi yaptı mı? diyorsanız hayır öyle bir şey doğru değil, yanlış. İlgili taraflar bununla ilgili dediler ki yanlıştır. Ne yapalım şimdi ? ne yapayım ben. Elbetteki yanlış elbette ki geçmiş olsun. Elbetteki görevini yapan insanlara saygı göstermek lazım. A haber bile olsa saygı göstermek lazım diğimi ?” ifadelerini kullandı.