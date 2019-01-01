Aktaş: “Trabzon şehir merkezi yeşil fakiri”

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Trabzon Şube Başkanı Engin Aktaş, kendisinden bahsedilen her yazıda yeşiliyle ve doğal güzellikleriyle anılan Trabzon'un şehir merkezindeki yeşil alan miktarlarına göre kişi başına düşen yeşil alan miktarı incelendiğinde yeşil fakiri bir şehir merkezi olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Aktaş, “Trabzon halkının yarısından fazlasının il ve ilçe merkezlerinde yaşadığı düşünülürse yeşil alanlarımızın azlığı ve az olan yeşil alanlarımızın önemi daha iyi anlaşılacaktır. Ülkemizde modern insanın gereksinimleri her geçen gün değişmekte bu da farklı ihtiyaç ve sorunların oluşmasına neden olmaktadır. Son bir yıl içerisinde ülkemizdeki motorlu araç sayısı yüzde 5,4 artış göstermiş buda yol ve otopark ihtiyacını beraberinde getirmiştir. Kent merkezindeki nüfus, araç sayısının artışı yalnızca alt yapı ihtiyaçlarını değil yeşil alana olan ihtiyacı da bir o kadar artırmıştır. Şehir merkezinde yaşayan insanların sağlık sorunlarının önemli bir bölümünü oluşturan psikolojik sorunların giderilmesinde ve oluşmadan önlenmesi çalışmalarında yeşil alanların önemi bilinmesine rağmen günümüze kadar yeşil alanlara gereken önem gösterilmemiştir. Trabzon özelinde şehir merkezlerinde yaşayan insan ve araç yoğunluğunun artması sonucunda ulaşım sorunlarının, otopark ihtiyacının olduğu bilinmekte ancak bu ihtiyaçların giderilmesi için hazırlanan projelerde insanların bir diğer ihtiyacını giderebilmek için gereksinim duyduğu yeşil alanların yok edilmesi projecilik mantığına aykırıdır kabul edilemez” dedi.

Buna bir örnek veren Aktaş “Gazipaşa Yokuşu'nun Atatürk Bulvarı'na köprüyol ile bağlandığı ve Ganita Moloz Yolu'nun deniz tarafında geçmişten günümüze gelmeyi başarmış ve yöre insanının beğenisini kazanmış yeşil alan ve üzerinde bulunan Alle (Sıralı) ağaçların Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü'nün yapmış olduğu proje ile mevcut yolu genişletmek ve otopark oluşturmak amacıyla Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin uygulamaya başlaması sonucunda yok edilmektedir. Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü'nün ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin bu amaçsız yol genişletme projesini acilen durdurması ve ağaçları kesmek yerine farklı çözümler üretmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.