İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AKUT'tan Fırtına Deresi'nde arama kurtarma eğitimi

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) tarafından Rize’nin Fırtına Deresi’nde Akarsu Arama Kurtarma Eğitimi düzenlendi.

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) tarafından Rize'nin Fırtına Deresi'nde Akarsu Arama Kurtarma Eğitimi düzenlendi.


AKUT, Trabzon Ekip Lideri Köksal Ofluoğlu, Rize ekibinin ev sahipliğinde düzenlenen eğitime Trabzon, Giresun ve Bingöl'den 35 gönüllünün katıldığını belirterek, “Eğitim kapsamında akarsuda güvenli yüzme, suda yüzen kişiyi ip ile kıyıya alma, bot kullanma, sığ suda yürüme ve kıyı tarama konuları işlendi” dedi.


Ofluoğlu, bölgede akarsularda arama-kurtarma çalışmalarına çok sık başvurulduğunu da ifade ederek, “Bu anlamda söz konusu eğitimin çok yararlı olduğunu söyleyebiliriz. Akarsuda arama-kurtarma yapma konusunda uzman gönüllü sayımızı artırmaya çalışıyoruz. Böylece olaylara daha etkin biçimde müdahale edebilecek kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.