Akyazı Şenol Güneş Kompleksi içinde yapılacak olan çift yönlü tribünün inşaatına başlandı

Trabzon'da amatör futbolun kalbinin attığı Yavuz Selim sahasının yıkılması ve yeni düzenleme yapılması süreci öncesinde amatör futbolun bütün gözlerin çevrildiği Akyazı Şenol Güneş Kompleksi'ndeki iki saha arasına yapılacak olan çift yönlü tribün inşaatına başlandı.

Yavuz Selim sahası ve çevresinde yapılacak olan düzenlemeler sürecinde amatör ve profesyonel takımların maçların ağırlıklı olarak Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yan yana olan sentetik ve çim sahalarda oynanması kararlaştırılmıştı. İki sahanın arasında yapılacak olan çift yönlü tribün projesi Gençlik ve Spor Bakanlığınca ihale edildi. Milletvekilleri ve valiliğin destekleriyle hızlandırılan süreç sonrası yılsonuna kadar bitirilmesi planlanan 2 bin kişi kapasiteli tribün inşaatı başlarken, ilk önce 97 forekazık dikileceği açıklandı.

TFF kriterlerine uygun olarak hazırlanan proje kapsamında, sentetik sahada amatör, çim sahada ise profesyonel takımların maçları oynanacak. Bu proje, iki sahaya bakan çift yönlü seyir ve kullanma özelliği ile ilk olacak. Tribünde 117 kişilik protokol ve 35 kişilik de basın tribününün yanı sıra tribünün alt kısmında 4 hakem odası ile 13 soyunma odası yer alacak.

Trabzon'da futbolun gelişimine büyük katkı sağlayan, on binlerce çocuk ve gencin futbola başladığı Yavuz Selim Sahası'nda yaşanan atmosferin burada da gerçekleşmesini arzuladıklarını kaydeden Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, bu proje ile kulüplerin son derece modern bir tesise kavuşacağını söyledi.