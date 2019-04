Alemdaroğlu: "Modern Sanayi Sitesi bizim değil bu şehrin projesi"

Dr. Süleyman Baykal'ı ziyaret ederek Modern Sanayi Sitesi Projesi ve yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek destek istediler.

Ziyarette konuşan Başkan Alemdaroğlu, Modern Sanayi Sitesi projesine sadece kendi projeleri gibi bakmadıklarını bir şehrin geleceği olarak gördüklerini belirterek yeni sanayi sitesinin kooperatif yada TOKİ desteği ile yapılabileceğini söyledi. Alemdaroğlu, “Amacımız, bölgenin sanayisini geliştirmek ve daha yaşanılabilir sanayi sitesini ön plana çıkararak Türkiye'nin en güzel projesi haline getirmek. İçerisinde oteli, bankası, restoranı, kafeteryası, basketbol, futbol sahası, sanat lisesi, polis karakolu, itfaiye gibi her şeyi mevcut olacak. İnsanlar sanayi sitesinde mesaisi bittiği zaman direkt eve değil de sosyal alanları olan yerlerde vakit geçirerek her şeyi ile yaşanılabilir bir merkezde çalışmanın gururunu yaşayacak" dedi.

"Sokakta boş gezen bir insanı bile ilgilendiren bir proje"

"Kooperatif olarak Trabzon'da her kesime ulaşmak istiyoruz" diyen Alemdaroğlu "Bir eğitimci olarak sizleri ziyaret ediyoruz. Her yere giderek projeyi anlatıyoruz. Odalar olsun Sivil Toplum Örgütleri olsun her yere giderek projeyi anlatarak destek istiyoruz. Bu sadece sanayicilerin bir projesi değil, hem Trabzon'un hem bölgenin bir projesi. Sokakta boş gezen bir insanı bile ilgilendiren bir proje. Buna sadece kendi projemiz olarak bakmıyoruz Trabzon'da yaşayan herkesin projesi. Herkesin bu projenin altına elini koymasını istiyoruz. Yeni Sanayi Sitesi yapılarak Değirmendere Havzası olduğu gibi Trabzon'un gelişmesine katılması lazım. Yeni Sanayi Sitesi yapılırken kooperatif usulü ile yada TOKİ desteği ile yapılabilir” şeklinde konuştu.

"Bize düşen bir görev olursa her zaman desteğe hazırız"

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal ise projenin Trabzon'a kazandırılmasını arzu ettiklerini belirterek “Güzel bir proje. Trabzon'a böyle bir proje kazandırılırsa bölge açısından, Trabzon açısından çok güzel olur. Trabzon için uzun vadeli düşündüğünüzde artı değer sağlar. Üniversite açısından bakıldığında öğrencinin tercih edeceği, öğretim üyesi bazıyla da daha iyi ilişkiler kurulması anlamında ilişkileri ileriye taşıyacak bir proje olur. Biz elimizden geldiğince bize düşen bir görev olursa her zaman desteğe hazırız, yanınızda oluruz” diye konuştu.