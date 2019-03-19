Alemdaroğlu, "Trabzon'u 200-300 yıl ileriye taşıyacak bir sanayi sitesi hayal ediyoruz"

Tüm Sanayiler Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Gökçen Alemdaroğlu , Trabzon'u 200-300 yıl ileriye taşıyacak bir sanayi sitesi hayal ettiklerini söyledi.

Tüm Sanayiler Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Gökçen Alemdaroğlu, Trabzon Madeni İşler ve Teknik Makine Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Pehlivan, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle birlikte CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya ve İl Başkanı Güzide Önsel Uzun'u parti binasında ziyaret ederek, projeleri ve yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Değirmendere'nin Trabzon'un en değerli havzası olduğunu belirten Alemdaroğlu, "Yeni sanayi sitesi hayata geçmesiyle bu bölge Trabzon'a yeni bir vizyon katacaktır. Amacımızı gelecek nesillere iyi bir eser bırakmak. Trabzon'u 200-300 yıl ileriye taşıyacak bir sanayi sitesi hayal ediyoruz. Bizden öncekiler nasıl bize öncülük yapmışsa bizde, bizden sonrakilere bu öncülüğü yapmak istiyoruz. Bu çalışmayı yürütürken, siyasilerden, sivil toplum kuruluşlarından, derneklerden destek istiyoruz. Bunun gündem yapılmasını ve bize yardımcı olmalarını bekliyoruz. Bu sorun sadece bizim sorunumuz değil, bölgede yaşayan insanların sorunu"dedi

Trabzon olarak üretimde çok geride kaldıklarını belirten Alemdaroğlu, "Trabzon'da 20 yıl önceki iş potansiyeline bakarsak bizim üretimle uğraşmamız gerekiyordu ama tamir-bakımla uğraşıyoruz. Bununla uğracağız elbette ama yeni sanayi sitesini yaparken, tamir-bakımın yanı sıra üretimi de göz önünde bulundurmamız lazım. Üreten toplumlar sürekli kalkınma hamlesi yapıyor ve hedef yakalıyor. 300 metre kare yerde iş yapmamız gerekirken 100 metre kare iş yerlerinde çalışmaya gayret ediyoruz"ifadelerini kullandı.

"Trabzon'un ve esnafın önünü açacak bir proje"

Sanayi, Trabzon'un çok önemli bir sıkıntısı olduğunu belirten CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, "Çok doğru bir tespit yapmışsınız. Trabzon bu sorunu mutlaka çözmeli. Trabzon'un ve esnafın önünü açacak bir ihtiyaç. O yüzden hiç ertelenmemeli sorumluluk noktasında insanlar bu projeye sahip çıkmalı. Parti olarak her zaman yardımcı olmaya hazırız"dedi.