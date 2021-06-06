Alexone dijital platformlardan gelen dizi tekliflerini ve projelerini anlattı

Yapmış olduğu İngilizce seslendirme ve içerikler ile dünyanın en çok izlenen dizileri Narcos, El Chapo ve La Casada Papel sahnelerini kendi seslendirme videoları yapan Alexone, global sosyal medya platformlarda çok ilgi çekti, milyonlarca izlenmelere ulaştı. Yaptığı çalışmalarla dikkat çektikten sonra dijital platformda büyük bir şirketten oyunculuk için başrol teklifi alan Alexone “Kendi senaryomu yazıyorum ve kendi dizimi kendim çekeceğim. Oyunculuk kariyerinde çok iyi bir projede yer alıp bu alanda Avrupa'nın en iyisi olmak istiyorum” diyerek sevenlerini müjdeyi en kısa zamanda vereceğini söyledi.

Alexone, Tiktok'ta Türkiye'de bir ilke öncülük yaparak canlı talk show yayınlarında inanılmaz bir kitleye ulaştığını belirterek kafasındaki bir diğer projesinin ise 8 yada 10 bölümlük ünlülerle bir talk show programı yapmak olduğunu ve bunu bir dijital platformda yayınlayacağını söyledi. Alexone “Global bir fenomen house kurup dünyanın en iyi fenomenleri ile dijital mecralarda yapılmamış işlere imza atacağız” dedi.

Türkiye'nin en popüler sanatçıları Ziynet Sali ve Derya Uluğ ile yaptığı videoların milyonlara ulaştığını hatırlatarak “Ben kaliteli iş yapmayı seviyorum ve hayatımda tek bildiğim şey çok çalışmadan çok emek vermeden başarılı olunmuyor” diye konuştu.

Menajeri Cihan Tükel ise Alexone için “Çok yetenekli. Her şeyi kendisi yapıyor. Çok başarılı imzalara iş atacağız sabırlıyız, gelen teklifleri süzgeçten geçiriyoruz. Her teklifi günlerce bakarak onun markasını yukarı taşıyacağımız işleri kabul ediyoruz. Yol arkadaşlığımız çok güzel gidiyor, çok güzel işleri yakında göreceksiniz” ifadelerini kullandı.