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Almanya'da hayatını kaybeden iki kişinin cenazeleri Türkiye'de gönderilirken karıştı

Almanya’da hayatını kaybeden iki kişinin cenazeleri Türkiye’de gönderilirken karıştı.

Almanya'da hayatını kaybeden iki kişinin cenazeleri Türkiye'de gönderilirken karıştı. Elazığlı Mehmet Zeki Yıldırım Trabzon'da toprağa verilirken, korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Trabzonlu Mustafa Özdemir ise Elazığ'a gönderildi. Elazığlı aile, defin işlemlerinden önce cenazelerin karıştığını fark etti.


Almanya'da vefat eden biri korona virüslü iki kişinin cenazeleri Türkiye'ye gönderilirken karıştı. Almanya'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Trabzonlu Mustafa Özdemir (70) ile aynı ülkede vefat eden Elazığlı Mehmet Zeki Yıldırım'ın cenazeleri yurt dışındaki işlemler esnasında karıştı. Uçakla Türkiye'ye getirilen cenazelerin biri Trabzon'a, diğeri ise Elazığ'a gönderildi. Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Trabzonlu Mustafa Özdemir'in cenazesi alınan önlemler ile dün Akçaabat ilçesine bağlı Akçaköy Mahallesi'nde defnedildi. Elazığ'a getirilen Mehmet Zeki Yıldırım'ın yakınları ise cenazeyi son bir kez görmek için tabutu açtı. Tabutun açılmasıyla durumu fark eden Yıldırım'ın yakınları durumu yetkililere bildirdi. Karıştırılan cenazeler nedeniyle Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla Trabzon'da defnedilen Yıldırım'ın cenazesi çıkartıldı. Yıldırım'ın cenazesi Elazığ'a yollanırken, Mustafa Özdemir'in cenazesi Trabzon'a gönderildi. Özdemir, bugün jandarma ekiplerinin de kontrolünde memleketinde toprağa verildi.


Trabzonlu Mustafa Özdemir'in arkadaşı Bilal Memiş, “Almanya'dan gelirken cenazeler karışmış. Diğer kişi Elazığlıymış. Elazığ'da cenazelerin karıştığını fark etmişler. Gelip cenazeleri aldılar. Cenaze onlara gidince tabutu açınca fark ettiler. Onlar haber vermişler bizim cenazemiz oraya geldi diye” ifadelerini kullandı.

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