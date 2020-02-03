Alper Avcı: "Saha avantajını iyi kullanan takımı yendik"

Hekimoğlu Trabzon FK Teknik Direktörü Alper Avcı, Amed Sportif galibiyetinden sonra yaptığı açıklamada, "Saha avantajını iyi kullanan bir takımı yendik. Elde edilen 3 puan çok önemli" dedi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK, deplasmanda Amed Sportif'i 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatmanın moralini yaşıyor.

Hekimoğlu Trabzon FK Teknik Direktörü Alper Avcı, iç sahada 9 maçtır mağlup olmayan bir takıma karşı kazandıklarını belirterek, "Oyuna iyi başladık, gerek kenar gerekse merkezden bir çok hücum organizasyonu yaptık. Fakat son tercihlerimizde yanlış kararlar verdik. Savunmada doğru pozisyon aldık, rakibe pozisyon vermedik. İkinci yarıda golü bulamamamız rakibin coşkusunu arttırdı. Golü bulamadığımız her dakika rakibe direnç verdi, oyuna ortak oldular. Takımımızın pozisyon sadakati ve sabırlı oyunu son dakikalar da olsa bizi skoru getirdi” ifadelerini kullandı.

"Stadyumumuzu sabırsızlıkla bekliyoruz"

Alper Avcı, oyun karakterini de sürekli geliştirdiklerini dile getirerek, "Özellikle iki konu kendi adıma çok önemliydi. Birincisi oyuna giren arkadaşların takıma ve skora katkısı iyiydi. İkincisi ise takımımız sezon başından beri süre gelen, gelişen oyun karakteri iyi zeminde baskın oynamamızı sağlıyor. Bu konuda Başkanımız Celil Hekimoglu ve yönetimimizin Akyazı'daki stat ile ilgili müthiş gayretleri var. İnşallah en erken zamanda kendi stadımıza geçebiliriz. Gerek saha gerekse tribün desteğiyle hedeflediğimiz üst lige çıkmamız için büyük avantaj sağlarız. Bir kez daha oyuncularımı ve teknik heyetteki arkadaşlarımı tebrik ederim” diye konuştu.