Trabzon'un Maçka ilçesinde içerisinde turizm merkezi Sümela Manastırı'nın bulunduğu Altındere Vadisi cazibe merkezi haline gelecek.

Türkiye'nin önemli inanç turizm merkezlerinden biri olan tarihi Sümela Manastırı'nda başlayan restorasyon çalışmaları ile start verilen Altındere Vadisi bittiğinde turizm cazibe merkezi olacak. Sümela Manastırı'na gelen ziyaretçilerin en önemli sorunu haline gelen otopark sıkıntısını bu projeyle çözen Trabzon Büyükşehir Belediyesi ziyaretçileri ring halinde dolaşacak olan minibüsler ile manastıra ulaştıracak. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaretçi ettiği ve çam ağaçları ile görsel şöleni ziyaretçilerine sunan Altındere Vadisi'nde ayrıca kır kahvesi ve lokanta da bulunacak. Turizm sezonuna yetiştirilmesi için çalışmaların sürdüğü UNESCO Geçici Miras listesinde bulunan Sümela Manastırı için kalıcı miras listesine de başvuru yapılacak.

Altındere Vadisi'nde devam eden projelerle ilgili açıklamalarda bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, turizmin Trabzon için vazgeçilmez olduğunu belirterek, “Turizm Trabzon ekonomisinin en önemli sektörlerinden bir tanesi. Büyükşehir Belediyesi olarak turizme ayrı bir Göreve başladığımız günden itibaren turizm altyapılarının dönüştürülmesine yönelik çok önemli yatırımları bir bir hayata geçiriyoruz. Altındere Vadisi ve bunun içerisinde Sümela Manastırı çok önemli. Altındere Vadisi'nde bir büyük trafik problemi, bir ulaşım keşmekeşi vardı. Bunun bütünüyle önüne geçecek tedbirlerimizi aldık. Gerek otobüsler, gerek otomobiller için ayrı ayrı 2 tane büyük otopark alanları oluşturduk. Gelen misafirlerimiz bizim son derece modern bir şekilde hazırladığımız otoparklarda araçlarını park edecekler minibüslerle çok daha konforlu bir şekilde ring biçiminde bir ulaşıma sistemiyle ziyaretçilerimizi bu bölgeye getireceğiz. Böylece buradaki trafik keşmekeşi büyük oranda ortadan kalkmış olacak. Bunu yaparken tabi transit olarak Çakırgöl ve yukarıdaki yaylalara gidecek vatandaşlarımız için tedbiri düşündük. Bir sorun oluşturmayacak yeni yolu oluşturmuş oluyoruz” dedi.

Restorasyon çalışmalarının sürdüğü Sümela Manastırı'nın UNESCO kalıcı miras listesine alınmasıyla dünyada daha çok bilinen bir yer haline geleceğini vurgulayan Zorluoğlu, “Hayata geçirmeye çalıştığımız bir başka projemiz ise bir kır kahvesi, kır lokantası ve ziyaretçi merkezi şeklinde büyük bir yatırım. Turizm sezonuyla birlikte orayı hizmete açtığımızda yerli ve yabancı ziyaretçilerimizi orada çok güzel oturabilecekleri yeme-içme mekanları, dinlenme mekanları oluşturmuş oluyoruz. Sümela Manastırı şuanda dünyanın UNESCO geçici miras listesinde var olan bir yer. Başlattığımız süreçle önümüzdeki yıllarda Sümela Manastırı'nında dünya kalıcı miras listesine alınmasıyla ilgili çalışmayı tamamlayacağız. Burası artık dünyada ziyaretçiler için çok daha bilinen, çok daha gelmeyi arzu edecekleri bir destinasyon haline gelmiş olacak” ifadelerini kullandı.