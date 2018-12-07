Altunbaş yapılması planlanan Trabzon Şehir Hastanesiyle ilgili konuştu

Hakan Usta'ya "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Altunbaş, Trabzon Şehir Hastanesi'nin yer tahsisi ve ihale sürecinin tamamlanmasının ardından 30-32 aylık süre içerisinde bitirileceğini söyledi. Altunbaş, “Trabzon'da AK Parti iktidarıyla birlikte, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katkı ve destekleriyle hayata geçirilecek olan Trabzon Şehir Hastanesi Projesi'nde, yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan ihale sürecinin ardından yapım aşamasına geçilecek. Mersin, Adana ve Yozgat'tan sonra tamamlanması planlanan Trabzon Şehir Hastanesi'nin inşaat sürecinin başlamasıyla birlikte 30-32 aylık bir zaman diliminde bitirilmesi hedefleniyor” diye konuştu.

Günde 15 bin hasta kapasiteli

Altunbaş, projenin tamamlanmasıyla birlikte şehirdeki bazı hastanelerin Şehir Hastanesi içerisine taşınacağını belirterek “Trabzon Şehir Hastanesi, günde 15 bin hastaya bakabilecek kapasiteye sahip olacak. Vatandaşlarımız mevcut hastanelerde nasıl muayene oluyorsa, daha kullanışlı ve son teknoloji ile donatılacak olan Şehir Hastanesi'nde de aynı şekilde muayenesini olabilecek. Hastanede en az 3 tane tomografi cihazı da kurulacak yeterli sayıdaki ünitelerle vatandaşlarımıza sıra bekletme süresini asgari süreye indirgeyerek hızlı bir şekilde hizmet verecek. Şehir Hastanesi'nin tamamlanmasının ardından şehrin içerisindeki Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi de buraya taşınarak sağlık birimleri tek çatı altında toplanmış olacak” dedi.

Ekstra ücret yükü yok

Açıklamasında, şehir hastanelerinin özel değil, özellikli hastaneler olduğunu vurgulayan Altunbaş, “Şehir hastanelerinin tüm giderleri yapıldıktan sonra 25 yıl süreyle firma tarafından karşılanacak. Hastanenin tüm teknolojik cihaz ve ekipmanları, ihale şartnamesinin içeriğine göre iki yılda bir yenilenecek. 25 yıl sonra, hastane, devlete o zamanın en yeni teknolojisiyle donatılmış şekilde tahsis edilecek. Şehir hastanelerinde hasta veya yakınlarından, aldıkları kaliteli sağlık hizmetin karşılığı olarak herhangi bir ekstra ücret talep edilmeyecek. Vatandaşımızın cebine ekstra bir yansıması olmayacak. Şehir hastaneleri özel değil, özellikli hastanelerdir” ifadelerini kullandı.

Hastaneye ulaşım tıkanmayacak

Trabzon Şehir Hastanesi için trafik planlamasının da yapıldığını sözlerine ekleyen Altunbaş, “Hastanenin Akyazı'daki dolgu alanına yapılacak olmasıyla birlikte bölgede trafik akışının tıkanması için gerekli çalışmalar yapıldı. Acil Servisi'ne gidecek ambulanslar için bir servis yolu planlandı. Trabzonspor'un maçlarının hastaneye ulaşımda olumsuz bir durumu kesinlikle söz konusu olmayacak. Akçaabat'ta Trabzon Üniversitesi'nden (TÜ) başlayacak, Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne (KTÜ) kadar uzanacak olan hafif raylı tramvay projesinin ilk etap çalışması, hem şehir hastanesine hem de şehrin bir çok merkezi ve işlek noktalarına da ulaşımı hızlandıracak. Dolayısıyla, Trabzon Şehir Hastanesi'ne ulaşımda herhangi bir trafik sıkışıklığının oluşacağı düşünülmüyor” şeklinde konuştu.