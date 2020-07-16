İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alzheimer hastası kayıp şahsı iz takip köpeği buldu

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde kayıp şahıs, iz takip köpeği sayesinde yaklaşık 12 saat sonra bulunarak ailesine teslim edildi.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kayıp şahıs, iz takip köpeği sayesinde yaklaşık 12 saat sonra bulunarak ailesine teslim edildi.


Edinilen bilgiye göre, Akçaabat ilçesine bağlı Akçaköy Mahallesi'nde dün kaybolan Alzheimer hastası 64 yaşındaki Yusuf Uzun, AFAD iz takip köpeği Cisse'nin yönlendirmesi ile yapılan aramalar sonucu gece saat 23.30 sularında AFAD ekipleri tarafından fındık bahçesinde sağ olarak bulundu. Ailesine teslim edilen Yusuf Uzun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.