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Amatör balıkçının torik sevinci

Trabzon’da yaklaşık 20 yıldan beri zıpkınla balık avlayan Ahmet Kukul, en büyük zevkinin tuttuğu balıkları sevdikleriyle paylaşmak olduğunu söylüyor.

Trabzon'da yaklaşık 20 yıldan beri zıpkınla balık avlayan Ahmet Kukul, en büyük zevkinin tuttuğu balıkları sevdikleriyle paylaşmak olduğunu söylüyor.


Zıpkınla yaklaşık 5 kilogram ağırlığında torik avlayan Ahmet Kukul, tuttuğu balıkları ticari amaçlı değil, ihtiyacı kadar avladığını belirtiyor.


Havanın güzel olmasını fırsat bilerek arkadaşıyla birlikte doğal taşlık alanlarda zıpkınla 2 saatte yaklaşık 20 tane balık avlayan Kukul, “Yaklaşık 20 yıldır zıpkınla balık avı yapıyorum. Arkadaşımla birlikte çoğunluğu Karagöz olmak üzere yaklaşık 20 tane balık avladık. Bunlar arasında beni en çok heyecanlandıran ise yaklaşık 5 kilogram ağırlığında avladığım torik oldu. Balıkları ticari amaçlı değil ihtiyacım kadar avlıyorum. Zaten tuttuğum balıkların çoğunu sevdiklerimle paylaşıyorum. Deniz benim için bir tutku. Balık tutmak ise bambaşka bir tutku” diye konuştu.

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