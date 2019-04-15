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Ambulans helikopter trafik kazası sonrası yaralıyı karayoluna inerek aldı

Trabzon’un Çaykara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan şahıs karayoluna inen ambulans helikopterle KTÜ Farabi Hastanesi’ne götürüldü.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan şahıs karayoluna inen ambulans helikopterle KTÜ Farabi Hastanesi'ne götürüldü.


Çaykara ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonucu yaralanan şahsı almak üzere Trabzon'dan havalanan İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait 112 hava ambulansı pilotu, bölgede helikopterin ineceği ölçüde yeterli arazi olmadığı için kaza yerine en yakın nokta olan karayoluna indi. İniş sırasında yol tedbir amacıyla ulaşıma kapatılırken, hasta ambulans helikopterle alınarak Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.

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