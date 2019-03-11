Ambulans Helikopter yaklaşık 20 saat uçarak 13 hastanın naklini gerçekleştirdi

Konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “İleri tetkik ve tedavilerinin yapılması amacıyla Tonya ve Vakfıkebir Devlet Hastanelerinden 7 ayrı hasta Ahi Evren Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Düzköy ilçe Hastanesinden 1 hastanın KTÜ Farabi Hastanesine, Kanuni Eğitim ve Araştırma hastanesi Numune Kampüsünden alınan 1 hastanın Giresun Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesine, KTÜ Farabi Hastanesinden 2 ayrı hastanın Ankara ve Samsun illerine, Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden alınan 1 hastanın Kanuni Eğitim ve Araştırma hastanesine ve Artvin Devlet Hastanesinden alınan 1 hastanın İlimiz Fatih Devlet Hastanesine nakil görevleri başarıyla yapılmıştır” denildi.