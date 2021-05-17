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Ambulans kaza yaptı: 4 yaralı

Trabzon’da! Of Devlet Hastanesi’nden Trabzon Fatih Devlet Hastanesi’ne hasta getiren ambulans, Arsin ilçesinde kaza yaptı.

Trabzon'da! Of Devlet Hastanesi'nden Trabzon Fatih Devlet Hastanesi'ne hasta getiren ambulans, Arsin ilçesinde kaza yaptı. Kazada 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Of ilçesinden Trabzon istikametine seyir halinde olan ambulans, Arsin ilçesinde bir anda kontrolden çıkarak karşı şeride geçerek aydınlatma direğine çarptı. Kazada ambulans sürücüsü ile 1 hemşire, ambulansta bulunan hasta ile hasta yakını olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye çağrılan başka bir ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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