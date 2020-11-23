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American Terrier cinsi köpeği gezdiren şahsa 9 bin 563 TL para cezası kesildi

Trabzon’da yasaklı ırklar sınıfına giren American Terrier cinsi köpeği gezdiren şahsa 9 bin 563 TL para cezası kesildi.

Trabzon'da yasaklı ırklar sınıfına giren American Terrier cinsi köpeği gezdiren şahsa 9 bin 563 TL para cezası kesildi.


Trabzon'da Devlet Sahil Yolu'nda American Terrier cinsi bir köpek gezdiren şahsı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri yasaklı ırklar sınıfına girdiği raporlanan American Terrier cinsi bir köpeğin sahibine 9 bin 563 TL idari para cezası uyguladı.

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