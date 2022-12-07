Amerika'da Türk rüzgarı

2015 yılında grammy adayı olan Türk besteci Faruk Kanca'nın eserleri New York Carnegie Hall'da düzenlenen "Bridges of Friendship" konserine damga vurdu.

Ulusal Müzik ve Küresel Kültür Derneği, Azeri besteci Fikret Emirov'un ölümünün 100. yılı sebebiyle dünyanın en prestijli konser salonlarından birisi olan Carnegie Hall Stern Oditoryum'da "Bridges of Friendship" adlı bir konser verdi. Etkinlik, Azerbaycan'ın seçkin bestecisi, senfonik muğam türünün kurucusu Fikrat Amirov'un anısını onurlandıran ünlü bestecileri bir araya getirdi. Besteci Faruk Kanca, konserde, Türk ezgileriyle senfoni orkestrasını bir araya getirdi. Ünlü bestecinin "Vox in Terra"(memleketimin müziği) suitini seslendiren orkestraya kaval sanatçısı Eren Erdoğan eşlik ederken orkestrayı Azeri orkestra şefi Fuad İbrahimova yönetti. Konserde dünyaca ünlü keman virtüözü Alexander Markov da sahne aldı. Konserin ilk bölümünde Azeri Pianist Nargiz Aliyarova merhum bestecinin piyano konçertosunu seslendirdi.

İkinci bölümde ise Faruk Kanca ve Alexander Markov'un şovuyla gerçekleşti. Grammy adayı besteci Kanca'nın bestelediği "Vox in Terra Suit"in dünya prömiyerinin dinleyicilerin beğenisine sunulması izleyenler tarafından beğeniyle karşılandı.