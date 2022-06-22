“Anadoluyuz biz” projesi kapsamında Vanlı gençler Trabzon'u ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin tarihi ve kültürel mirasları tanımaları ve gönüllülük bilincini özendirici faaliyetlere katılmaları amacıyla gerçekleştirilen “Anadoluyuz biz” projesi çerçevesinde Van'dan gelen 17-23 yaş arası 40 genç Trabzon'u ziyaret etti.

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde 4 gün süren projede gençler, Trabzon'un tarihi ve kültürel güzelliklerini yerinde görme fırsatı bulurken farkındalık oluşturan faaliyetler de gerçekleştirdi. Projenin ilk gününde şehir merkezinde yer alan tarihi, kültürel alanları ziyaret eden gençlerin ilk durağı şampiyon Trabzonspor'un stadı oldu. Statta “Borda Mavi, Kırmızı Siyah Anadoluyuz biz Trabzon” diye tezahürat yapan gençler bol bol hatıra fotoğrafı çekildi. Stat ziyaretinin ardından gençler Ahi Evran Dede Camii ve Türbesi, Boztepe, Trabzon Mebusu Ali Şükrü Bey Kabrini ziyaret ettiler. Projenin ikinci gününe farkındalık faaliyetleriyle başlayan gençler, Eyof Parkı'nda kuş yemlikleri yaparak ağaçlara taktılar ve çevre temizliği yaptılar. Aynı alanda bulunan belediye personeli ile hatıra fotoğrafı çektiren gençler çevrede bulunan vatandaşlardan da alkış aldı. Ardından Trabzon Şehitliği'nde Yasin-i şerif ve dualar eden gençler Trabzon Valiliği'ni ziyaret ederek Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ile buluştu. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu “Van'ın Saray ilçesinde kaymakamlık yaptığım zamanları hatırladım ve orada çok güzel yıllar geçirdim. Siz gençlerin Van'ın köylerinden Trabzon'a gelerek tarihi ve kültürel değerleri görmeniz, gönüllülük içerikli faaliyetler yürütmeniz çok kıymetli. Çünkü gönlünü, aklını, fikrini bu kıymetli toprağın değerleriyle yoğuran gençlik, Anadolu'nun bereketli başaklarındaki bir tane gibidir. Yurdumuzun dört bir tarafına yayılan bu taneler yani sizler geleceğimizi daha mamur kılacaksınız” dedi.

Proje kapsamında; Ayasofya Müzesi, Atatürk Köşkü, Botanik Park, Uzungöl, Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı Kültür Evi ve Trabzon Meydan Atatürk Alanını ziyaret eden gençler, "Proje sayesinde Trabzon'u ve bu şehrin güzel insanlarını tanımak çok güzeldi. Şehrin sıcakkanlı insanları ile sohbet ederken, üniversite tercih aşamasında olan birçok arkadaşımız üniversiteyi burada okumaya karar verdi. İyi ki Gençlik ve Spor Bakanlığımız böyle bir projeyi hayata geçirmiş ve bizlerde iyi ki bu projenin içerisinde yer alarak Trabzon'a gelme fırsatı bulmuşuz" dediler.