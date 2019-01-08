Anayasa Mahkemesi üyesi Hakyemez'in babası toprağa verildi

Dr. Yusuf Şevki Hakyemez'in vefat eden babası Hacı Muhammet Hakyemez toprağa verildi.

Dr. Yusuf Şevki Hakyemez'in babası Hacı Muhammet Hakyemez (90) vefat etti. Hakyemez için Çaykara ilçesinde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Hakyemez Soğanlı mahallesindeki Üçderik mevkiinde bulunan aile mezarlığında toprağa verildi.