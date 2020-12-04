Sezon başında Trabzonspor'un gerçekleştirdiği antrenmanda sakatlanarak 6 ay sahalardan uzak kalacağı belirtilen Anders Trondsen, bireysel çalışmalarını sürdürüyor.

24 Eylül 2020 tarihinde sağ ön çapraz bağ ve menisküs yırtığı teşhisiyle ameliyat edilen Norveçli futbolcunun, fizik tedavi ve sportif rehabilitasyon aşaması başarılı bir şekilde devam ediyor. Teknik heyet ve sağlık ekibinin planlamaları doğrultusunda koşulara başlayan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu kuvvet, koordinasyon ve denge antrenmanlarına başladı.

Taraftarların sosyal medya üzerinden kendisine gönderdiği mesajlardan çok mutlu olduğunu belirten Anders Trondsen, “Taraftarlarımızın mesajlarına çok teşekkür etmek istiyorum. Tüm mesajlara cevap verememek beni üzse de desteğiniz bu zor zamanda bana ihtiyacım olan motivasyonu sağlıyor. Yakında görüşmek üzere” ifadelerini kullandı.