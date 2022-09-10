ANF Grup'dan Yomraspor'a destek

ANF Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Yomraspor'un Asbaşkanlığı görevini yapan Yüksel Ayaz, Yomraspor'un forma göğüs sponsoru oldu.

ANF Grup Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Yomraspor'un Asbaşkanlığı görevini yapan Yüksel Ayaz, mor-beyazlı takımın sezon sonuna kadar forma göğüs sponsoru oldu. Sözleşme töreninde konuşan Yomraspor Kulüp Başkanı Davut Atmaca, takımı hedeflerine ulaştırmak için çalıştıklarını belirterek, “Bizim yöneticimiz ve aynı zamanda iş insanı olan Yüksel Ayaz ve değerli ortağı Murat Uğur Sağlam'a bu jestlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah bizlerde Yomraspor olarak hedeflediğimiz ve arzuladığımız başarıyı yakalarız. Bu sözleşmenin iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Hedeflerinin 2. lige çıkmak olduğunu dile getiren Yomraspor Kulüp Asbaşkanı Yüksel Ayaz ise, “Her zaman imkanlar doğrultusunda Yomraspor'a destek olmaya hazırız. Spor dostluk kardeşliktir ilkesine inanarak sporun her dalını seven birisiyim. Tüm spor branşlarına 2022-2023 sezonunun hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bundan sonra artık tüm Yomraspor yönetimi ve camiası olarak hedefimiz 2. lige çıkmaktır. Bu başarıyı yakalayacak ekibimiz ve donanımımız olduğuna da yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.