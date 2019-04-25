Ankara'daki Trabzon Günleri'ne Trabzon firmaları damgasını vurdu

Ankara'da geçtiğimiz hafta 14.'sü düzenlenen Trabzon Günleri etkinliğine bu yıl yaklaşık 400 bin ziyaretçi geldi.

Ziyaretçi rakamları geçen yıl 4 gün sonunda ulaşılan 250 bin rakamına bu yıl 3. günün sonunda ulaşılırken, 4 günün sonunda bu rakam yaklaşık 400 bin rakamına ulaştı.

14 yıldır aralıksız olarak devam eden günlerle ilgili, Trabzon'dan gelen 88 firma, kurum ve kuruluşlar Trabzon'u Ankara'da yaşattı. Organizasyonda görev alan Trabzonun yerel organizasyon görsel medya ve tanıtım firmalarıda etkinliklere ayrıca değer kattı.