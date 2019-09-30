Anne ve kızını ezen alkollü sürücü tutuklandı

Trabzon'un Yomra ilçesinde anne ve kızını ezen alkollü sürücü ailenin tepkisi üzerine tutuklandı.

Trabzon'un Yomra ilçesinde 23 Eylül 2019 tarihinde İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde meydana gelen kazada alkollü sürücü bir anne ve kızını minibüsün altına alarak ezdi. Ağır yaralanan ve hastanedeki tedavileri devam eden anne ve kızını ezen sürücü Gökhan A.(36), 24 Eylül'de Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanmak talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Sürücünün adli kontrol kararı ile serbest bırakılmasına itiraz eden Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, Gökhan A.'nın hakkında tutuklamaya yönelik yakalama çıkarılması amacıyla tekrar Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne talepte bulundu.

Mahkemenin bu talebi sonucunda sürücü Gökhan A. hakkında tutuklama kararı alındı. Sürücü Gökhan A. polis ekiplerince yakalanarak “Bilinçli Taksirle Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına Neden Olma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.