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Annesi ile kavga eden babasını silahla vurarak öldürdü

Trabzon’un Araklı ilçesinde bir genç annesi ile kavga eden babasını silahla vurarak öldürdü.

Trabzon'un Araklı ilçesinde bir genç annesi ile kavga eden babasını silahla vurarak öldürdü.


Alınan bilgiye göre, ilçenin Pervane mahallesinde meydana gelen olayda aile içinde çıkan tartışmada Mehmet Suiçmez (44) oğlu Y.Z.S (17) tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Suiçmez'in cesedi otopsi için Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Y.Z.S jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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