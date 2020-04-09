Annesiyle aynı kaderi paylaştı

Trabzon'da geçtiğimiz ay yeni tip Korona virüsten ilk hayatını kaybeden kişi olan Elmas Yeşilyurt'un Fransa'da yaşayan oğlu da annesi ile aynı kaderi paylaştı. Annesinin cenazesine Fransa'da olduğu için katılamayan 41 yaşındaki İrfan Yeşilyurt'ta Fransa'da hayatını kaybetti.

Annesi Trabzon'daki ilk vakaydı

2 Mart gecesi kızıyla uçakla Fransa'dan Trabzon Havalimanı'na geldikten sonra öksürük şikayetiyle Of Devlet Hastanesi'ne başvuran, ardından Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve Trabzon'da yeni tip Korona virüs (COVID-19) teşhisi konan ilk hasta olan Elmas Yeşilyurt, tedavi gördüğü hastanede 20 Mart günü hayatını kaybedip, Trabzon'da Korona virüse yenik düşen ilk kişi olmuştu. Yeşilyurt'un, bağırsak kanseri nedeniyle yaklaşık 1,5 yıl önce ameliyat edildiği ve diyabet hastası olduğu da belirtilmişti.

Yakınlarının testi de pozitif çıkmıştı

Elmas Yeşilyurt'un testinin pozitif çıkmasıyla Araklı ilçesinde tapu müdürü olarak görev yapan kardeşi Faik Ahmet Öztürk ve eşi Sultan Öztürk karantinaya alınmış ve yapılan koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı bildirilmişti. Faik Ahmet-Sultan Öztürk çifti, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 14 günlük tedavinin ardından taburcu edilmişti.

Annesi gibi Korana virüse kurban gitti

Yeşilyurt ailesi dün yeni bir haberle sarsıldı. Elmas Yeşilyurt'un Fransa'da yaşayan 41 yaşındaki oğlu İrfan Yeşilyurt'un Korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Annesi gibi diyabet hastalığı bulunduğu söylenilen İrfan Yeşilyurt, Fransa'da bir süredir yeni tip Korona virüs teşhisiyle tedavi görüyordu. 8 Nisan'da virüse yenik düşerek hayatını kaybeden Yeşilyurt'un cenazesinin cenaze taşıma şirketiyle havayoluyla İstanbul'a, oradan da karayoluyla Trabzon'a getirileceği ve Of'taki aile kabristanlıklarında annesinin yanına defnedileceği öğrenildi.