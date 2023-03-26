Apart odasında uyuşturucu partisine baskın

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu partisinin yapıldığı apart odasına düzenlenen baskında yakalanan 12 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ortahisar ilçesi Pelitli Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir apartta uyuşturucu madde ve silah bulundurulduğu tespit edildi. Kaçakçılıkla Mücadele Timleri ve Ortahisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheliler S.B. (36) ve A.B.'nin (31) apartta konakladığı odaya baskın yapıldı. Yapılan aramada 3 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 58 adet fişek, 45 adet muhtelif tabanca parçası, 22 adet tabanca üretiminde kullanılan malzeme ele geçirildi. Ayrıca jandarma ekiplerince 8 kişinin kayıtsız olarak apartta kaldığı tespit edilirken, apart işletmesine yönelik idari işlem başlatıldı. Apart odasında uyuşturucu partisi yapan 9 şüpheli hakkında uyuşturucu ve uyarı madde kullanmak, 3 şüpheli şahsa ise ruhsatsız tabanca bulundurmaktan adli işlem yapıldı.