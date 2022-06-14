Aracın gösterge panelinde sıvı bonzai çıktı

Trabzon'da jandarma ekiplerince arama yapılan aracın gösterge panelinde arkasına gizlenen sıvı bonzai ve metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan saha araştırmaları sonucu Of ilçesindeki Sulaklı mahallesinde H.İ.A. (30) isimli şahsın uyuşturucu madde kullandığı ve satışı yaptığı bilgisine ulaşıldı. Şahsın aracında narkotik köpeğinin de eşliğinde yapılan aramada gösterge panelinin arkasına gizlenmiş şekilde 10 gram metamfetamin, 65 gram sıvı bonzai, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. H.İ.A. (30) ile birlikte araç içerisinde bulunan B.Ç. (29) ve A.Y. (36) isimli şahıslar hakkında adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.