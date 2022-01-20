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Aracında 5 ruhsatsız tabanca ile yakalandı

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bir kişi aracında yapılan aramada 5 ruhsatsız tabanca ile yakalandı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir kişi aracında yapılan aramada 5 ruhsatsız tabanca ile yakalandı.


Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda M.Y. isimli şahsın bulunduğu araçta aramada bulundu. Yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 5 adet şarjör ele geçirilirken, olayla ilgili M.Y. gözaltına alındı.

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