İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aracının el frenini çekmeyi unutunca...

Trabzon’un Kalkınma mahallesinde aracını park ederek bakkala giden bir kişi, bakkal dönüşü aracını yaklaşık 100 metre aşağıda başka bir aracın üzerine çıkmış vaziyette buldu.

Trabzon'un Kalkınma mahallesinde aracını park ederek bakkala giden bir kişi, bakkal dönüşü aracını yaklaşık 100 metre aşağıda başka bir aracın üzerine çıkmış vaziyette buldu.


Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde aracının el frenini çekmeden bakkala giden bir kişi, dönüşte aracını bulunduğu yerde göremeyip araştırınca aracını yaklaşık 100 metre aşağıda bir binanın bahçesinde park halindeki başka bir otomobilin üzerinde buldu. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, maddi hasarın meydana geldiği kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.