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Araklı-Bayburt karayolu ulaşıma kapandı

Trabzon’un Araklı ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle Araklı-Bayburt karayolu ulaşıma kapandı.

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle Araklı-Bayburt karayolu ulaşıma kapandı.


Araklı ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Araklı-Bayburt karayolu ulaşıma kapandı. Sel sularının getirdiği taşlar ve heyelanlar nedeniyle kapanan yolda uzun kuyruklar oluştu. Ekipler kapanan yolu tekrar açmak için çalışmalarını sürdürüyor.


Geçtiğimiz gün meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle Araklı-Bayburt karayolu yine ulaşıma kapanmıştı.

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