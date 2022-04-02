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Araklı-Bayburt yolu hem çığ hem de heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Trabzon’un Araklı ilçesi ile Bayburt arasındaki yolda ulaşım hem çığ hem de heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Trabzon'un Araklı ilçesi ile Bayburt arasındaki yolda ulaşım hem çığ hem de heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.


Alınan bilgiye göre, Araklı-Bayburt karayolu 42.'km'de çığ düşmesi sonucu güzergâh trafiğe kapatılırken, yine Araklı-Dağbaşı-Bayburt karayolu 36,5 km'de heyelan sebebiyle güzergâh ulaşıma kapatıldı. Sulabaşı mahallesindeki derenin getirdiği sel suları, çamur, taşlar ve toprak nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, Karayolları ve Büyükşehir ekipleri yolda temizlik çalışması başlattı.

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