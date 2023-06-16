Araklı İdman Yurdu Ragbi Takımı Türkiye ikincisi oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi 7'li Ragbi U18 Erkekler Türkiye Şampiyonası'na Trabzon'u temsilen katılan Araklı İdman Yurdu Spor Kulübü, Türkiye ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attı.

22 ilden 31 takım 403 sporcunun katıldığı turnuvanın finalinde son iki yılın şampiyonu Ankara temsilcisi Pursaklar Belediyespor'a mağlup olan İdman Yurdu takımı, açılışı üzerinden henüz 8 ay geçmesine rağmen bu başarısıyla büyük takdir topladı. Ayrıca, Milli Takım kampında da yer alan Araklı İdman Yurdu sporcusu Emircan Alemdar, turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi.

İlçelerinin genç nüfusunun hamurundaki sportif yatkınlıktan ilham alıp yola koyulduklarını dile getiren Kulüp Başkanı Kadir Çebi “Henüz ragbi branşımızda ilk sezonumuz olması rağmen birkaç ay önce düzenlenen ragbi turnuvasında elde ettiğimiz Türkiye beşinciliği derecesinden sonra bu derecemiz, U18 Ragbi Milli Takım'ına gönderdiğimiz 2 sporcumuz, basketbol ve futbol branşlarımızdaki yerel derecelerimizin gerçekten geçmişte olduğu gibi bugün de ilçemizin işlenmeye müsait bir sportif potansiyelinin olduğunun göstergesidir” ifadelerini kullandı.