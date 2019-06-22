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Araklı'da hasar tespit çalışmaları için toplandılar

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Araklı’nın Çamlıktepe Mahallesi’nde oluşturulan Mobil Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi’nde, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleştirilen koordinasyon toplantısına katıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Araklı'nın Çamlıktepe Mahallesi'nde oluşturulan Mobil Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleştirilen koordinasyon toplantısına katıldı.


Bölgede yaşanan doğal afet sonuçlarının masaya yatırıldığı toplantıda, ilgili kurum yetkilileriyle birlikte halen süren kayıp arama çalışmaları, zarar tespitine yönelik faaliyetler ve bölgede alınacak diğer tedbirler ele alındı. AFAD başta olmak üzere, bölgede çalışma yürüten kurum yetkililerinin katılımcılara çalışmaları hakkında detaylı bilgilendirme yaptığı toplantının ardından, Vali Ustaoğlu, Başkan Zorluoğlu ve Araklı Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin ile diğer yetkililer afet alanında incelemelerde bulundu.


Temasları sırasında karşılaştığı mahalle sakinlerine; geçmiş olsun dileklerini ve yaralarını sarmak adına üzerlerine düşeni yapma gayreti içerisinde olduklarını bildiren Zorluoğlu, sahada çalışmalarını sürdüren büyükşehir belediyesi ve TİSKİ personeliyle de bir araya gelerek son durum hakkında bilgi aldı.

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