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Araklı'da ‘özel' ve farklı bir sergi

Trabzon’un Araklı ilçesinde Atatürk Ortaokulu özel eğitim, müzik, resim ve teknoloji tasarım öğretmenleri özel çocukların yeteneklerini ortaya çıkaran, topluma kaynaşmalarını ve üretici bireyler olmalarını destekleyecek bir çalışma başlattı.

Trabzon'un Araklı ilçesinde Atatürk Ortaokulu özel eğitim, müzik, resim ve teknoloji tasarım öğretmenleri özel çocukların yeteneklerini ortaya çıkaran, topluma kaynaşmalarını ve üretici bireyler olmalarını destekleyecek bir çalışma başlattı.


Başlatılan çalışma sonrasında ortaya çıkan eserler “Özeliz farklıyız biz de varız “ adlı resim sergisinde Araklılılar'ın beğenisine sunuldu. Serginin açılışı Belediye Başkanı Recep Çebi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Rıza Keskinsoy, okul müdürleri, idareci ve öğretmenleri, aileler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Açılıştan sonra Atatürk Ortaokulu müzik öğretmeni ve özel eğitim öğrencileri bir müzik dinletisi sunarken, ardından resim sergisi gezildi.

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