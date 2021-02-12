İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Araklı'da yangın

Trabzon Araklı ilçesine bağlı Kestanelik mahallesinde meydana gelen yangında bir ev ile bir araç kullanılmaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, ilçenin Kestanelik Mahallesi Dedeoğlu mevkiinde Ömer Dede'ye ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, havanın da rüzgarlı olması sebebiyle kısa sürede büyüdü. Yangına Araklı Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri ile çevrede bulunan vatandaşlar müdahale etti. Yangında ev ile evin arka kısmında bulunan bir araç da yangından zarar görerek kullanılamaz hale geldi.


Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.