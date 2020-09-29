İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Araklılı avcılar 400 kiloluk domuza acımadı

Trabzon’un Araklı ilçesinde ekili alanlara büyük zarar veren yaklaşık 400 kiloluk dev domuz avcılar tarafından vuruldu.

Trabzon'un Araklı ilçesinde ekili alanlara büyük zarar veren yaklaşık 400 kiloluk dev domuz avcılar tarafından vuruldu.


Köylülerin tarlalarında yeni yetişen ekin mahsullerine büyük zarar veren, çiftçileri bezdiren dev domuzun avlanması için avcılardan yardım istedi. Ali Koç, Emirhan Aydın, Halil Hancı ve Aydın Çakıroğlu isimli avcılar tarafından tarafından başlatılan avdan sonra dev domuz vuruldu. Yaklaşık 400 kilo domuzun azı dişlerinin boyu yaklaşık 10 cm olarak ölçülürken, avcılar vurdukları domuzla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.