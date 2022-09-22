Aranan uyuşturucu kaçakçısı jandarmanın operasyonu ile yakalandı

Hakkında ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı asayiş ve istihbarat birimlerinin aranan şahısların yakalanması için yaptığı çalışmalar sonucu hakkında ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan E. E. (26) isimli şüphelinin Ortahisar ilçesi Sevimli mahallesinde akrabasına ait evde saklandığı tespit edildi. İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ortahisar İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT dedektiflerinin evin çevresinde tedbir aldıktan sonra şüpheli şahısın kapıyı açmaması ve teslim olmaması üzerine adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüphelinin saklandığı eve operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda E.E. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, saklandığı evde yapılan aramada bir adet tabanca, 8 adet tabanca fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 gram metanfetamin sentetik uyuşturucu ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.